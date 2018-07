'São cinco réveillons em uma semana', diz Paes O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), acredita que o público que vai à praia de Copacabana hoje e amanhã para ver o papa Francisco baterá todos os recordes da história dos réveillons na cidade. "Acho que serão 2,5 milhões ou 3 milhões de pessoas. O Rio de Janeiro inteiro vai para Copacabana ou para o roteiro do papa para se despedir. Estou vendo gente que não é católico querendo ver o papa", disse Paes depois de monitorar imagens da cidade no Centro de Operações Rio (COR).