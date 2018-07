São Clemente levará enredo de novelas à Sapucaí A segunda noite de desfiles na Sapucaí começa com uma reverência à terceira paixão nacional, depois do Carnaval e do futebol: as novelas. Com o enredo Horário Nobre, a São Clemente espera levantar o público com a lembrança dos bordões, das aberturas, das cenas e personagens inesquecíveis das novelas brasileiras da TV Globo.