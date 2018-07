São esperados para o Enem 5.366.780 inscritos A terceira edição do novo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa hoje às 13 horas, horário de Brasília. Com histórico de vazamento, erros de impressão, brigas na Justiça e transtornos para os estudantes, a edição 2011 do Enem é mais uma chance de o governo federal consolidar o exame como substituto do vestibular. Em todo o Brasil, são esperados 5.366.780 inscritos. Os candidatos enfrentam 90 questões das áreas de ciências da natureza e ciências humanas. Domingo, é hora de linguagens, matemática e redação.