São Gonçalo do Amarante cancela show de Michel Teló Depois da manifestação "Acorda, São Gonçalo", no fim de junho, que se posicionou contra a apresentação do cantor Michel Teló, no dia 13 deste mês, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, na região leste do Rio Grande do Norte, resolveu cancelar a apresentação que seria realizada no evento chamado São Gonçalo Junino.