São Gonçalo-RJ indenizará família por erro em enterro O município de São Gonçalo (RJ) terá que indenizar em R$ 20 mil, por danos morais, quatro irmãos que sepultaram outro corpo no lugar da mãe deles, em julho de 2000, no cemitério Municipal São Miguel. Após três anos, os familiares solicitaram a exumação do corpo e descobriram que os restos mortais no caixão eram de outra pessoa. A decisão é do desembargador Carlos Azeredo de Araújo, da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).