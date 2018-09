São João tem saldo de 27 mortes nas estradas baianas As rodovias federais e estaduais baianas registraram entre a quarta-feira da semana passada e a manhã de hoje 302 acidentes, que resultaram em 27 mortes e 169 pessoas feridas. Durante o mesmo período do ano passado, ocorreram 229 acidentes, com 19 mortes e 148 feridos. Nesse período, cresce o número de viagens na região Nordeste por conta das festas de São João.