São José do Rio Preto-SP investiga morte de criança A Polícia Civil e a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, investigam a morte de um menino de seis anos que morreu depois de passar por quatro atendimentos em unidades de urgência e emergência do município. O garoto foi enterrado na segunda-feira sob revolta dos parentes. O atestado de óbito informa apenas "problemas pulmonares", mas há suspeita de se tratar de gripe suína. O município registrou cinco casos positivos da doença, com duas mortes suspeitas.