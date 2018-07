São Luiz do Paraitinga continua em estado de atenção

"Permanecemos em estado de atenção pois ainda há previsão de chuva em sua cabeceira", disse o coordenador da Defesa Civil local, Luiz Carlos Luzia Rodrigues. Segundo o órgão, nesta segunda ainda havia 100 moradores desalojados - que estão em casas de parentes - e 17 pessoas num abrigo da prefeitura. O rio voltou a subir três anos após a enchente ter destruído a cidade de 10 mil habitantes. Ainda em processo de reconstrução, moradores temem que o problema, que deixou 5 mil pessoas desabrigadas, volte a acontecer.

A chuva que atinge as regiões Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo causou inundações em diversas cidades, deixou dezenas de famílias desabrigadas e provocou acidentes, um deles com três mortos, na manhã desta segunda, no quilômetro 350 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no município de Iacri.

Na região de Sorocaba, cinco rodovias estavam interditadas nesta segunda por problemas relacionados com as chuvas. A Assis Chateaubriand (SP-425), uma das principais ligações entre o sul e o norte do Estado, teve as duas pistas fechadas no km 316, município de Braúna, depois que o transbordamento de um córrego afetou a base de sustentação da estrada. A Rodovia Salvador de Leone (SP-234), no município de Embu, e a Visconde de Porto Seguro (SP-332), em Valinhos, estão interditadas para obras de substituição de galerias. A Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563) está fechada no km 79, em Presidente Venceslau, para a reconstrução de uma ponte. A Rodovia da Integração (SP-563) foi interditada no km 200,6, em Andradina, porque a cabeceira de um viaduto cedeu. Em todos os locais, o tráfego está sendo desviado para outras rodovias ou vicinais.

Na região de Capinas, sete cidades estão em estado de atenção. Em Capivari, quatro bairros foram alagados no domingo, com o aumento do volume do Rio Capivari dos 80 centímetros para 2,70 metros. Parte da Santa Casa foi interditada. No Circuito das Águas, a maioria das cidades está em atenção, após o grande volume de chuvas.