São Luiz do Paraitinga espera atrair 150 mil foliões Sob intenso calor, ao menos 12 mil foliões curtiram durante todo o dia os desfiles dos blocos do Carnaval de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, focado em marchinhas, segundo estimativas da diretoria de turismo local. Já no sábado foram cerca de 40 mil visitantes para acompanhar o tradicional bloco Juca Teles.