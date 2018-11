São Luiz do Paraitinga festeja tombamento do centro

A programação tem início às 13 horas, no Coreto da Praça Matriz, com uma procissão com diversas manifestações religiosas. As bandas Paranga e Estrambelhados apresentarão as tradicionais marchinhas do carnaval luizense. Além de desfile de bonecões, congadas, danças de fita, moçambique e apresentação da Banda Marcial e Fanfarra Municipal. No encerramento, uma missa campal será realizada na estrutura que restou da Igreja Matriz.

O evento tem por objetivo ressaltar a importância das atividades culturais na cidade e é aberto a todos, com a promoção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Ministério da Cultura do Estado de São Paulo.