São-paulinos atiram pedras contra carros na Raposo Um grupo de cerca de 20 torcedores do São Paulo foi visto, por volta das 14h45 de hoje, atirando pedras em alguns carros que passavam na altura do km 19 da pista sentido interior-capital da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo, próximo da divisa com Osasco.