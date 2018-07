São Paulo à vontade em Ribeirão

O mando de campo pertence ao adversário, mas é o São Paulo que se sentirá em casa quando entrar em campo, às 16 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para enfrentar o Santo André. Os rivais decidiram jogar no interior paulista, em tese, por causa da reforma do gramado do Bruno José Daniel. Contudo, a ideia consiste principalmente em lucrar com renda mais vultosa. Tanto que, dos 28.477 ingressos, 26.477 serão disponibilizados para torcedores são-paulinos. Melhor para a equipe "visitante", que segue firme em busca do seu quarto título seguido do Brasileiro.

"Pode ser que a gente se beneficie", reconhece o técnico Ricardo Gomes. "Mas o problema é do mandante, não é nosso. O São Paulo não é o primeiro clube a tirar proveito, se é que posso dizer dessa forma, e nem será o último." É uma arma a mais contra a pedra no sapato que a equipe do ABC virou para o São Paulo na temporada. O Santo André está invicto contra o time tricolor: tem uma vitória (2 a 0) no Paulista e um empate (1 a 1) no 1º turno do Brasileiro.

Os rivais na luta pelo título reclamam do "privilégio" do São Paulo em jogar com a torcida a favor fora de casa. O ex-são-paulino Muricy Ramalho, atualmente à frente do Palmeiras, encabeça a lista dos descontentes. "Para o Santo André, é como se o jogo fosse fora de casa. No ABC, é o campo onde eles estão acostumados a treinar, é o vestiário deles. Jogando em Ribeirão Preto eles perderam o pouco da vantagem que tinham", criticou o técnico palmeirense.

Mas o time alviverde também não atuará contra o Santo André no Bruno José Daniel. O jogo entre as duas equipes está marcado para o Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, no dia 25 de outubro. A torcida será, na maior parte, palmeirense. "Nesse momento, o que conta é a parte econômica. Sempre estamos na mão nesse aspecto", acomoda-se Muricy.

O adversário da vez é o Santo André, mas ninguém no Morumbi se furta a pensar no clássico da semana que vem contra o Corinthians. Cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. Ricardo Gomes deixará pelo menos dois deles no banco de reservas - o meia Marlos e o zagueiro Renato Silva - e pediu prudência para os atacantes Dagoberto e Borges e o defensor Miranda.

"Já conversamos sobre isso com os jogadores. É claro que eles têm motivação de jogar um clássico. Então, a preocupação existe, sim", diz o treinador.

Ricardo Gomes conversou com os pendurados durante a semana. Não quer ver ninguém evitando as divididas para não tomar cartão. "Se tivermos de levar amarelo, vamos levar mesmo", diz o zagueiro Rodrigo, que entrará na vaga de Renato Silva e também quer garantir seu lugar no clássico. "Futebol é um esporte de contato e a gente corre o risco de fazer uma falta mais dura a toda hora. Não tem como jogar firme e tirar o pé das divididas, né?", raciocina.