São Paulo acusa a pressão

A vitória do Palmeiras diante do Cruzeiro (2 a 1), anteontem, no Mineirão, pegou os são-paulinos de surpresa. Era, em tese, o jogo mais difícil dos líderes na rodada. E o resultado deixa o time de Ricardo Gomes pressionado para o clássico contra o Corinthians, domingo. Se os palmeirenses vencerem o Atlético-PR, em casa, sábado, então, vão abrir seis pontos na frente.

"A pressão já está em todo lugar, a gente não pode deixar a diferença para o líder aumentar", afirma o zagueiro André Dias. "Fui almoçar com a minha mulher e uma senhora já veio me cobrar: "Tem de ganhar do Corinthians domingo, hein?"", conta o jogador.

Os são-paulinos lamentaram ontem ainda mais o empate contra o Santo André (1 a 1), domingo passado. "Se tivéssemos vencido, teríamos colocado mais pressão no Palmeiras e, talvez, o jogo de ontem pudesse ter tido uma história diferente", explica André Dias.

O zagueiro salienta a necessidade de o time conseguir manter a regularidade nas últimas 13 rodadas da competição. "Foi assim que conseguimos ser campeões nos últimos anos. A situação que a gente está hoje não é tão boa, precisamos ter uma sequência e aproveitar os tropeços das outras equipes."

Ricardo Gomes está preocupado com o baixo número de gols do São Paulo. Em 25 jogos no Brasileiro, o time balançou as redes 34 vezes - média de apenas 1,36 gol por jogo. A carência ficou explícita na última partida. A equipe teve chance de fazer 2 a 0, matar o jogo e assumir, mesmo que de forma provisória, a liderança da competição. Não aumentou o placar e acabou se descuidando na defesa ao ceder o empate ao time do ABC. Ontem, o treinador trabalhou, pelo terceiro dia seguido, finalizações no treino. Houve muitos erros. Até da dupla titular, Dagoberto e Borges.

"É importante melhorarmos", reconhece Dagoberto. "Nossa média é muito baixa. O time precisa fazer mais gols para ficar seguro e conseguir vitórias tranquilas." Os atacantes marcaram 19 vezes, mas passaram em branco contra o Santo André. "Você é cobrado por gols. Mas quem fizer, seja zagueiro ou centroavante, vai ajudar", diz Dagoberto.