São Paulo ainda tem 25 cidades com homicídio zero

O número de cidades com homicídio zero era maior até abril deste ano, quando a pequena Uru, com 1.246 habitantes na região de Bauru, registrou o primeiro caso de assassinato. Em junho, foi a vez de Rubiácea, 2.765 habitantes, na região de Araçatuba, ingressar no mapa da violência com o primeiro homicídio.

Entre as cidades que ainda detêm índice zero de homicídios, a mais populosa, Quintana, na região de Marília, tem 6.050 habitantes. A menor em população, Santa Salete, na região de São José do Rio Preto, possui 1.446 moradores. A paulista Borá, a cidade menos populosa do Brasil, com 805 habitantes, deixou a lista do crime zero em 2004, quando registrou o único homicídio de sua história.

A maioria das cidades sem crimes de morte fica distante da capital, principalmente nas regiões nordeste e oeste do Estado. Dirce Reis, de 1.692 moradores, região de Araçatuba, está a 700 km. O município mais próximo, Águas de São Pedro, com 2.743 habitantes, na região de Campinas, dista 187 km de São Paulo. A cidade tem o segundo melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil, indicativo de alta qualidade de vida, e é campeã no quesito educação. "Conseguimos manter índices muito baixos de crimes mesmo recebendo grande quantidade de turistas toda semana", diz o prefeito Paulo Ronan (PSDB).

As outras cidades com homicídio zero são Anhumas, Bento de Abreu, Borebi, Caiabu, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Gabriel Monteiro, Lourdes, Marapoama, Nipoã, Nova Guataporanga, Pracinha, Presidente Alves, Ribeirão dos Índios, São João do Pau D''Alho, Sebastianópolis do Sul, Trabiju, Turiuba, União Paulista e Zacarias.

Números do Estado

No total, as 645 cidades paulistas, incluindo a capital, já registraram 2.549 homicídios este ano, até o final de julho, segundo estatística divulgadas na segunda-feira, 26, pela SSP. Em todo o ano passado, quando o Estado somou 4.836 homicídios, oito cidades paulistas tiveram crimes de morte pela primeira vez.