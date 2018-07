São Paulo ainda tem reflexos da chuva da tarde

Ficaram em estado de atenção as regiões norte, leste, sudeste, central e a Marginal do Tietê. À 1h30 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda registrava dezenas de ocorrências em aberto. Eram 25 quedas de árvore, 21 semáforos apagados, por causa da falta de energia, e 13 no amarelo piscante. Não havia registro de pontos de lentidão.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a perder força, mas ainda deixa o tempo instável nos próximos dias. São esperados maiores períodos de sol e os termômetros devem variar entre 18 e 30 graus Celsius. As chuvas permanecem concentradas no período da tarde e devem ocorrer de forma mais isolada, o que diminui o potencial para formação de alagamentos no decorrer da semana.