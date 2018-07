São Paulo ataca a arbitragem

Clássico que se preze sempre tem um herói e um vilão. O mocinho esteve ontem do lado palmeirense. O antagonista da história foi o juiz Rodrigo Martins Cintra, pelo menos para os são-paulinos. Ele foi criticado por todos os jogadores e o técnico Ricardo Gomes por ter expulsado injustamente o zagueiro Xandão e aberto as portas para o Palmeiras tomar conta do jogo e construir o resultado de 2 a 0.

"Um bom juiz não pode interferir no resultado de uma partida. O Rodrigo Cintra simplesmente decidiu o jogo", afirmou o treinador são-paulino. "Até a expulsão do Xandão (aos seis minutos do segundo tempo), o jogo era equilibradíssimo. Dois minutos depois de ficarmos com um jogador a menos, o Palmeiras marcou o gol."

O treinador estava muito mais incomodado do que o normal. Aliás, foi a primeira vez que ele demonstrou tanta irritação. "O juiz não está aqui pra ser o ator principal do futebol. Ele não tem esse direito de interferir na partida", exasperou. Ficou mais bravo ainda quando soube que até o goleiro palmeirense declarou logo depois do lance que não havia sido nem falta. "Até o Marcos lá do outro lado do campo viu que não aconteceu nada."

DESGASTE MAIOR

A expulsão de Xandão prejudicou o São Paulo também para a partida de quinta-feira contra o Once Caldas, na Colômbia, pela Taça Libertadores. Os jogadores tiveram mais desgaste físico que o normal. Renato Silva e Cicinho saíram de campo contundidos. "Até nisso foi ruim. O desgaste ficou evidente com as lesões", lamentou o técnico, que não poderá escalar três zagueiros na partida, porque perdeu Renato Silva por lesão, André Luís está suspenso por três jogos na competição e Alex Silva ainda não tem condição de jogo, já que se recupera de cirurgia no joelho direito.

O treinador ficou incomodado também com as cobranças por melhores atuações. "O padrão tático está definido. Só não tenho todo o elenco à disposição ainda", lembrou Ricardo Gomes. "Temos gente se recuperando. Quando eles voltarem, nós avaliamos melhor."

Washington saiu de campo chateado depois de ter sido substituído pelo jovem Henrique. Depois do segundo gol palmeirense , o camisa 9 atirou uma toalha no chão e correu para o vestiário.