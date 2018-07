SÃO PAULO, BANGCOC Para o jantar da Restaurant Week (R$ 47,90), o Obá misturou as culinárias brasileira e tailandesa. Uma das opções de entradas é o satay de tulipas de asinha de frango, marinadas em leite de coco com curry e servidas com molho de amendoim e relish de pepino (foto). R. Dr. Melo Alves, 205, Cerq. César, 3086-4774. 19h30/23h30 (6ª e sáb., 20h/1h). Até 17/3.