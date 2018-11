São Paulo bate meta e diminui pela metade focos de incêndio

Segundo o secretário Bruno Covas, a meta do programa foi atingida com folga. "O objetivo era reduzir pela metade os 3.730 focos por ano, que era o observado em 2005, quando iniciamos a Operação Corta-Fogo", afirma. Comparado ao ano de 2010, o número de incêndios em áreas protegidas caiu 14% neste ano. Com isso, deixou-se de emitir 323 mil toneladas de CO2.

O Estado de São Paulo tem 17,5% de cobertura vegetal original, sendo 98% Mata Atlântica e 2%, Cerrado. Juntos, esses dois biomas somam cerca de 900 mil hectares - e estão todos restritos a Unidades de Consrvação (UCs). "O maior desafio é conservar o que sobrou de Cerrado, onde o fogo costuma fazer mais estragos ", afirma Covas.