São Paulo bate Ponte e se redime

ENFIM, ABRAÇOS - O atacante Washington, sempre contestado pela torcida, ontem mandou bem e fez dois gols. Com o resultado, o time de Ricardo Gomes sobe para o 3.º lugar

Ricardo Gomes voltou ao comando efetivo do São Paulo e o time retomou a confiança. A vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta em Campinas colocou a equipe de volta ao G-4. Missão cumprida e alívio na pressão que pairava sobre o Tricolor, após dois jogos em dívida com a torcida.

A vitória fora de casa, segunda do São Paulo como visitante no Estadual, não poderia vir em melhor momento. Washington brilhou com dois gols e garantiu um triunfo importante sobre a Ponte, que costuma se impor jogando no Moisés Lucarelli.

No entanto, o técnico são-paulino, recém recuperado de uma ruptura em um vaso cerebral que o manteve três jogos longe do comando, teve motivos para se preocupar. Logo no começo da partida, Cicinho falhou feio ao recuar para Rogério Ceni, deixando o rival na cara do gol, mas Jean salvou.

Os erros fatais, porém, foram da Ponte. Primeiro, com o goleiro Eduardo Martini, que não pegou o chute fraco de Washington, no primeiro gol. Depois, por desperdiçar ótimas oportunidades, com Fabiano Gadelha e Finazzi. O principal lance foi um pênalti cobrado por Gadelha e defendido por Rogério Ceni.

As falhas dos dois times podem ser explicadas pela pressão vivida por ambos os lados. O São Paulo, que vinha de uma derrota para Once Caldas (2 a 1), pela Libertadores, e de um empate sem gols com o Oeste, entrou em campo com o dever de ganhar para seguir entre os primeiros no Estadual. Já a Ponte não vencia há três rodadas e tentava quebrar o tabu de cinco anos sem vencer o adversário.

Depois de sofrer os dois gols, a pressão aumentou para a equipe de Campinas, que não conseguiu conter a afobação, preferindo arriscar mais de fora em vez de trabalhar mais a bola. No entanto, o time se manteve vivo durante toda a partida, em busca do empate. "A nossa situação é difícil, até jogamos bem, mas infelizmente perdi um pênalti", lamentou Gadelha, ao final do jogo.

Com tudo a favor, o time do São Paulo conseguiu dominar a partida, no segundo tempo, arrancando até gritos de apoio da torcida, enquanto a rival não se cansava de xingar os jogadores.

Agora o foco volta a ser a Libertadores. O time enfrenta o Nacional, do Paraguai, na quinta-feira, em Assunção. "A vitória foi boa para dar confiança para a Libertadores", disse Marcelinho Paraíba. "Os jogadores estão no mesmo patamar e o São Paulo vai ficar mais forte, é uma questão de paciência", afirmou Ricardo Gomes.

O jogo em Campinas teve um significado especial para Washington. Acostumado com o estádio, onde jogou por dois anos, o atacante manteve a sina de ir bem no Moisés Lucarelli. O ex-jogador da Ponte fez os gols da partida e diminuiu a pressão por que vinha passando após a estreia brilhante de Fernandinho, que marcou quatro na vitória por 5 a 1 sobre o Monte Azul.

Criticado por desperdiçar lances, ontem ele marcou até com sorte, na falha de Martini. Em respeito a seu ex-clube, porém, comemorou discretamente seus gols.

PONTE PRETA0 SÃO PAULO 2

Gols: Washington aos 16 e aos 41 minutos do primeiro tempo.

Ponte Preta: Eduardo Martini; Marcos Rocha, Diego (André Rocha), Léo Oliveira e Vicente; Galiardo, Guilherme, Tinga e Fabiano Gadelha (Daniel); Otacílio Neto (Reis) e Finazzi. Técnico: Sérgio Guedes.

São Paulo: Rogério Ceni; Cicinho, Alex Silva, Xandão e Júnior César; Jean, Richarlyson, Hernanes (Rodrigo Souto) e Marcelinho Paraíba (Léo Lima); Dagoberto (Marlos) e Washington.

Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Edson Reis Pavani Junior.

Cartão amarelo: Otacílio Neto, Jean, Alex Silva e Xandão.

Renda e público: Não divulgados.

Local: Moisés Lucarelli