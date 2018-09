São Paulo Cia. de Dança tem orçamento reduzido

A Secretaria de Estado da Cultura anunciou ontem uma redução na dotação orçamentária da São Paulo Companhia de Dança para este ano. A redução foi de R$ 18 milhões para R$ 15,5 milhões, uma queda de 13,9%. "É normal uma revisão do orçamento a cada temporada", afirmou o secretário da Cultura, Andrea Matarazzo. "Mesmo assim, a São Paulo Companhia de Dança continua com uma dotação pelo menos 50% superior à de qualquer outra companhia de dança do País", continuou o secretário.