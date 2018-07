São Paulo com força máxima no clássico O São Paulo saiu do Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com duas baixas. Richarlyson e Junior Cesar deixaram o campo do empate com o Santo André (1 a 1) contundidos. Ontem, contudo, os médicos do clube do Morumbi confirmaram a presença dos dois jogadores no clássico de domingo diante do Corinthians, no Morumbi.