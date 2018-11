São Paulo começará 2011 sem chuva, indica previsão

O sol que voltou a predominar em São Paulo ontem deve continuar nos próximos dias. Hoje, o tempo segue seco e estável em toda a Grande São Paulo e, ao longo do dia, o sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 27ºC.

A véspera de ano-novo deve ficar com o céu ensolarado em toda a cidade e região metropolitana. A nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima no final da tarde, mas são poucas as condições de chuva, que devem ocorrer apenas de forma rápida e isolada. Os termômetros variam entre mínimas de 16ºC e máximas em torno dos 25ºC.

No primeiro dia de 2011, o sol aparece entre nuvens, e as temperaturas máximas chegam aos 26ºC. Mas com o avanço de um sistema frontal que já atinge os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as chuvas retornam para a capital em forma de pancadas rápidas no final da tarde.

As chuvas devem persistir durante a primeira semana de 2011, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra no início do novo ano.