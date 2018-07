São Paulo confirma os três primeiros casos de dengue do ano

Os três primeiros casos de dengue em São Paulo foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. Todos os casos foram registrados na região de Itaquera, na zona leste da capital paulista. Veja também: Especial: O avanço da dengue Os três casos são do final de janeiro, segundo dados do último relatório da Vigilância Epidemiológica. No ano passado, foram registrados 216 casos da doença, contra 2.624 registros em 2007.