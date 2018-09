Os termômetros registraram 28 graus no aeroporto do Campo de Marte, na zona norte paulistana. A partir de amanhã, no litoral de São Paulo, os níveis de umidade do ar vão aumentar, com a chegada de uma frente fria.

A base aérea do Guarujá, no litoral de São Paulo, registrou apenas 15% de umidade relativa do ar. O valor caracteriza um estado de alerta pelos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS).