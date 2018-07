São Paulo dá 1º passo para criar Bilhete Único metropolitano

O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital vão unificar seus sistemas de arrecadação de tarifas de transporte coletivo, o primeiro passo para a criação de um Bilhete Único metropolitano. Com um cartão inteligente que dá descontos no preço das passagens, o usuário poderá viajar em ônibus intermunicipais e em trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Hoje, a integração do Bilhete Único se restringe a ônibus da capital paulista, ao Metrô e a CPTM. Veja também: Governo e Prefeitura fazem acordo para expandir Bilhete Único Secretaria anuncia aumento na passagem do Metrô e CPTM Tabela com o valor do aumento em cada bilhete Aumenta tarifa de ônibus intermunicipais de três regiões de SP O comando do Sistema Único de Arrecadação e a gestão do novo Bilhete Único ficarão a cargo de uma empresa privada, segundo o modelo aprovado por unanimidade na última reunião do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, em dezembro, e publicado nesta quinta-feira, 5, no "Diário Oficial do Estado". O processo de licitação só vai começar depois que o modelo passar pelo crivo do governador José Serra, do PSDB, e do Conselho do Município de São Paulo. A proposta prevê uma concessão de 30 anos e investimento de R$ 508,6 milhões. A cada oito anos, a empresa terá de renovar equipamentos e recursos tecnológicos. O custo estimado dessa manutenção até o fim da concessão é de R$ 225,8 milhões. Em troca, a concessionária receberá, nos três primeiros anos, R$ 17 milhões anuais pelo direito de exploração comercial do serviço, além de um valor fixo, até o fim do contrato, por usuário que validar o cartão no ônibus, metrô ou estação da CPTM. O modelo permite ainda que a empresa busque receitas extras, como a venda de vale-transporte fora dos postos oficiais, e acessórias, como associar ao Bilhete Único metropolitano funções de cartão de débito e crédito. Serra e o prefeito da capital, Gilberto Kassab, do DEM, firmaram convênio em dezembro para a criação do Bilhete Único metropolitano e para a implantação do sistema comum de arrecadação. O compromisso de centralizar a arrecadação consta ainda do contrato entre o governo e o Consórcio Via Amarela, responsável pela construção da Linha 4-Amarela do Metrô. O documento determina que o Sistema Único deve estar implantado três meses antes do início da operação comercial da primeira fase da Linha 4, previsto para final de 2009 e início de 2010, segundo o consórcio. A reportagem da Agência Estado procurou a Secretaria de Transportes Metropolitanos, mas ninguém foi localizado para comentar o assunto. Aeroportos O Conselho de PPPs do Estado, presidido pelo vice-governador Alberto Goldman, do PSDB, avaliou também o modelo de concessão de 30 aeroportos estaduais. Pela proposta, os aeroportos serão divididos em cinco lotes. A concessionária ficará responsável pela administração, manutenção e modernização do aeroporto principal e de outros vizinhos a ele, dentro do mesmo lote, e receberia um valor fixo do Estado para isso. O investimento total previsto é de R$ 124,5 milhões. Os conselheiros recomendaram acrescentar ao modelo a avaliação dos impactos da concessão nos limites do Estado e um plano de garantias de cumprimento das obrigações por parte do Estado e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) depois da transferência dos aeroportos à iniciativa privada.