Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, restam apenas pontos de chuva leve em boa parte das zonas leste, norte e centro. Nas demais regiões, há registro de garoa e chuviscos em pontos isolados.

A zona sudeste entrou em atenção às 13h55, seguido pela Marginal do Tietê e do centro, às 14h15, e das zonas norte, sul, oeste e a Marginal do Pinheiros, às 14h30.