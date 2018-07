São Paulo deixa estado de atenção, informa CGE

De acordo o CGE, imagens de radar mostram chuva apenas leve na capital, com temperatura média de 20ºC. As precipitações ainda são moderadas nos municípios de Osasco, Barueri e Carapicuíba. De acordo com os meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com possibilidade de chuva na cidade de forma leve a moderada.

Entretanto, a capital ainda possui 11 pontos de alagamento, sendo cinco transitáveis (um na Freguesia do Ó, dois em Santana, um na Lapa e um no Ipiranga) e seis intransitáveis (dois na Freguesia do Ó, um na Sé e três na Lapa).