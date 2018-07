São Paulo deve seguir sem chuva até fim de agosto A cidade de São Paulo não deve ter volume de chuva significativo até a semana que vem, no fim do mês, informou nesta quarta-feira, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O tempo vai seguir seco e estável em São Paulo nos próximos dias, com predomínio de sol e temperaturas elevadas para a época do ano. As mínimas oscilam em torno dos 12ºC, e as máximas chegam aos 30ºC. Os índices de umidade relativa do ar devem atingir níveis críticos no período da tarde. As condições atmosféricas continuam desfavoráveis para a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na capital.