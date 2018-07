São Paulo deve ter chuva leve e frio nesta segunda-feira

A cidade de São Paulo deve ter tempo nublado nesta segunda-feira, 23, com garoa e chuva leve o dia inteiro, embora estejam previstos alguns períodos de melhoria, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O frio, que chegou à cidade de forma intensa neste primeiro fim de semana de inverno, também vai se manter. A temperatura máxima, à tarde, não passa dos 15 graus. Durante a madrugada, foram registrados 11,2º C na região de Parelheiros, extremo sul da capital paulista, a menor marca verificada pelo CGE. A noite desta segunda também será fria na cidade, com os termômetros marcando 11 graus. A madrugada de terça-feira será semelhante à desta segunda, com mínima em torno dos 11 graus.