São Paulo deve ter dia de sol e temperatura em elevação

A alta umidade provocou nova formação de névoa na manhã desta quinta-feira, 19, atrapalhando a visibilidade na capital paulista e região metropolitana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No entanto, depois que a névoa se dissipar, São Paulo deve ter mais um dia de sol e com elevação da temperatura. À tarde, a máxima deve chegar os 24°C. À noite, vai fazer menos frio em relação aos últimos dias, com os termômetros atingindo 18°C. A madrugada de sexta-feira, 20, também não deverá ser tão fria, com a temperatura se mantendo em torno dos 15°C. A massa de ar polar, que chegou no começo desta semana, continua perdendo força, mas ainda provocou frio na última madrugada. Em grande parte da capital paulista, os termômetros oscilaram entre 11°C e 12ºC. Previsão de chuva, por enquanto, conforme o CGE, só para sábado.