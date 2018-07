São Paulo deve ter dia frio e com garoa nesta quarta

A cidade de São Paulo amanheceu com tempo fechado e frio nesta quarta-feira, 25, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A mínima nesta madrugada oscilou entre 12 e 13ºC na maior parte da cidade. Em Parelheiros, extremo sul da capital paulista, os termômetros caíram a 11,8ºC. O dia permanece com bastante nebulosidade e, à tarde, deve garoar. À noite, o frio volta a aumentar. A madrugada de quinta-feira, 26, ainda será fria, com mínima em torno dos 13 graus. Durante o dia, no entanto, o sol finalmente deverá aparecer, elevando as temperaturas para máxima de 20 graus no período da tarde. O CGE adverte, porém, que até o fim do mês as máximas não deverão exceder os 23 graus. A partir de amanhã e até a próxima quinta-feira, não há previsão de chuva para São Paulo.