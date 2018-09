São Paulo deve ter novo dia de chuva forte O dia será nublado e com períodos de chuva forte no norte, nordeste e leste do Estado de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro e sudeste de Minas Gerais. Na capital paulista, a chuva deve ser forte e pode causar transtornos à população, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).