São Paulo deve ter pancadas de chuva isoladas à tarde

Em função do calor e da entrada de umidade do oceano, a nebulosidade aumenta e pancadas de chuva isoladas atingem a Região Metropolitana. As chuvas são de curta duração e com intensidade fraca a moderada, o que deixa baixo o potencial para transtornos.

Amanhã, será dia típico de verão na Região Metropolitana. Sol pela manhã, calor e pancadas de chuva rápidas e localizadas no fim do dia. Não há previsão de chuvas fortes. Na capital, a mínima prevista é de 21ºC e a máxima alcança os 32ºC.