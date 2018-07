São Paulo deve ter sol até próxima semana, indica CGE

Nesta terça-feira, após uma madrugada fria, com os termômetros registrando em média 11ºC, o sol permitiu a elevação da temperatura, que chegou aos 18,4ºC no período da tarde, sem previsão de chuvas. A umidade relativa ficou em torno dos 43%. Nos próximos dias, as condições atmosféricas não sofrem mudanças significativas e haverá predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. As madrugadas e manhãs continuam com temperaturas baixas, com mínimas oscilando entre os 9ºC e tardes mais agradáveis, com as máximas atingindo os 25ºC.

No domingo, há previsão de um maior aumento de temperatura, por conta de um vento que sopra de quadrante norte. As madrugadas também terão elevação de temperatura, chegando aos 11ºC.