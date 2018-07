São Paulo deve ter tempo frio e chuva hoje Devido à influência da passagem de uma frente fria neste final de semana no Estado de São Paulo, o tempo deve permanecer encoberto e com temperaturas baixas hoje na cidade. Podem ocorrer chuviscos ocasionais. A temperatura sofre uma ligeira queda, tendo como máxima 18ºC e como mínima 12ºC. Já amanhã, o céu amanhece encoberto, chegando a ficar nublado, com pancadas de chuvas isoladas, chuviscos ocasionais e possíveis trovoadas na cidade. A temperatura prevista tem como máxima 17º C e mínima 11ºC. O tempo começa a melhorar para o paulistano apenas na quarta-feira, quando o dia deve permanecer nublado, mas com períodos de sol. A temperatura sobre uma ligeira elevação, chegando a ter como máxima 19ºC e mínima 10ºC.