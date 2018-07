São Paulo deve voltar a ter chuva a partir de amanhã O Estado de São Paulo tem previsão de chuva a partir de amanhã, principalmente na região sudoeste. A terça-feira começa com sol e temperaturas em elevação, mas a aproximação de uma frente fria muda o tempo no final do dia, segundo o Climatempo. Este sistema causa aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, o que eleva os índices de umidade e melhora a qualidade do ar na Grande São Paulo. A umidade relativa do ar pode chegar a 93%, bem acima da média da semana passada, que foi de 30%.