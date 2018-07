São Paulo é a metrópole com mais migrantes

São Paulo sempre foi conhecida por receber pessoas de todos os lugares e por compor sua história e cultura com essa mistura. Os dados da Pnad 2011 mostram que a presença de pessoas de fora do Estado é de fato um dos maiores diferenciais da Grande São Paulo em relação às outras regiões metropolitanas. Um terço dos moradores nasceu em outros Estados, sobretudo no Nordeste. Outros 17% são de outros municípios paulistas. Metade nasceu na Grande SP.

A maior comunidade de migrantes em São Paulo é a dos nordestinos, que representam sete entre dez pessoas de fora do Estado. O destaque vai para a Bahia. O contingente baiano é tão grande que equivale a 40% da população da região metropolitana de Salvador: 1,4 milhão de pessoas. Em seguida, estão Pernambuco e Minas Gerais, com mais de 870 mil pessoas cada um.

Outras regiões metropolitanas ficam bem atrás de São Paulo. O Rio, que aparece em segundo, tem só um terço dos migrantes de São Paulo. Eles representam 19% da população da Grande Rio.

Em todas as demais regiões metropolitanas, menos de 10% da população não são naturais do Estado. Em Belo Horizonte e no Recife, 7% são de fora. Em Fortaleza e Salvador, apenas 6%.

Renda. A população da Grande São Paulo também é a que mais estudou entre todas as regiões metropolitanas. A média de anos de estudo é de 8,6, o que equivale ao ensino fundamental completo.

O Rio aparece em segundo lugar, com média de 7,5. A pior colocada é Fortaleza, com dois anos a menos de estudo que São Paulo e abaixo da média nacional, de 7,3.

No quesito renda, São Paulo fica em segundo lugar, com rendimento médio mensal domiciliar de R$ 3.268. É em Curitiba que se ganha mais: R$ 3,3 mil. Em seguida, aparecem Belo Horizonte, Porto Alegre e o Rio de Janeiro, com R$ 2.794. Recife tem a pior renda: R$ 1.743.

Com relação à moradia, não são os moradores da Grande São Paulo os que mais vivem em prédios. Salvador e Rio de Janeiro aparecem um pouco na frente, com 22% e 21% da população morando em apartamentos. Em São Paulo, a taxa é de 19%. Já em Belém, é de apenas 7%.

A Grande São Paulo também se destaca no acesso à internet em casa. É a região metropolitana mais conectada do País, com seis entre dez domicílios com acesso à rede. No Brasil, são menos de quatro.

Além disso, São Paulo tem a menor desigualdade de conexão. A diferença entre o acesso da camada mais rica e o da camada mais pobre é de duas vezes. Belém e Fortaleza são as menos conectadas, com 30% das casas com acesso à internet. O gargalo está na faixa mais pobre: 25% das famílias que ganham até dez salários mínimos têm internet. Em São Paulo, são 50%.