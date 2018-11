São Paulo e Paraná voltam a exportar carne bovina para UE

Depois de três anos, os Estados do Paraná e São Paulo voltarão a ser habilitados a exportar carne bovina in natura para os países da União Européia. A decisão do Comitê Veterinário Permanente da DG-Sanco, órgão responsável pela saúde animal da UE, foi comunicada ao Ministério da Agricultura (Mapa) na semana passada e deve ser publicada oficialmente ainda este mês. Durante este período de embargo, só São Paulo deixou de exportar cerca de US$ 1,5 bilhão em carne bovina para os países europeus.A habilitação é conseqüência do reconhecimento dado aos dois Estados como áreas livres de febre aftosa com vacinação, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), no fim de maio. Para o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Inácio Kroetz, a decisão também é resultado da estreita cooperação entre o ministério e a DG-Sanco. Segundo Kroetz, Mato Grosso do Sul deve ter o reconhecimento da OIE de área livre de febre aftosa com vacinação no fim deste mês.A partir deste reconhecimento, o Mapa irá requisitar que o Estado também volte a ser habilitado para exportar carne à União Européia.Agora, a secretaria vai iniciar os procedimentos de auditoria em propriedades de criação de bovinos do Paraná e de São Paulo, incluídos na base de dados do Sistema de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (Sisbov). Os Estabelecimentos Rurais Aprovados no Sisbov (Eras) que estiverem em conformidade com as regras do sistema de rastreabilidade serão indicados para a UE. Até então, apenas Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo e Santa Catarina estavam habilitados a exportar carne bovina para o bloco.INFORMAÇÕES: Site: www.agricultura.gov.br