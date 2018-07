São Paulo elege Rei Momo mais magro da história

O Rei Momo do Carnaval 2009 é o mais magro da história da folia paulistana: ele pesa 91 kg distribuídos em 1,81 metro de altura. O "soberano" é professor de dança, tem 27 anos, se chama Robério Theodoro de Souza e representa a escola de samba Mocidade Alegre. Souza desbancou anteontem 11 concorrentes na escolha da Corte do Carnaval. "Sofri preconceito em relação ao peso mesmo antes de entrar para o concurso." Foto: J.R. Diório/AE Segunda princesa, Rainha, Rei Momo e primeira princesa escolhidos para a Corte do carnaval 2009 Mas, há uma explicação para o fato de o rei momo não ser tão gordinho como de costume. A regra para se inscrever no concurso mudou: o peso mínimo para se inscrever reduziu de 100 quilos para 90 quilos este ano para não incentivar a obesidade. Apesar disso, Souza precisou fazer uma dieta para engordar. Antes de se inscrever, ele pesava 87 quilos. Adepto da prática de esportes, ele falou com seu personal trainner, que o ajudou a engordar. "Foi um mês de preparo. Fiz uma dieta de carboidratos e reduzi a malhação de cinco para três dias por semana." Antes de saber da nova regra, Souza preparava para o concurso Wender Lustosa Luciano, representante da Mancha Verde, com 122 quilos. "Quando soube da diminuição do peso, pedi desculpas a ele e falei que iria participar. Ele não ficou chateado porque meu sonho de criança era me tornar Rei Momo", explicou Souza. "Ele, inclusive, foi o único que me cumprimentou no fim do concurso." Além dele, também foram escolhidas a rainha Camila Silva, de 23 anos, representante da Vai-Vai e as princesas, Elaine de Abreu, de 31 anos, da Rosas de Ouro (primeira princesa) e Mara Kelly Silva, de 25 anos, da Unidos do Peruche.