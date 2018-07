Segundo a Defesa Civil municipal, o índice foi registrado na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Mirante de Santana, zona norte da cidade. O tempo segue seco e estável nos próximos dias, com predomínio de sol e temperaturas elevadas para a época do ano. As mínimas oscilam em torno de 12ºC, enquanto que as máximas chegam a 30ºC, segundo o Inmet.