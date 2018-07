São Paulo entra em estado de atenção com tempo seco

A Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção na cidade de São Paulo, na tarde deste domingo, por conta da baixa umidade relativa do ar. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura máxima chegou aos 30ºC no início de tarde e a umidade relativa do ar entrou em declínio e atingiu valores críticos, abaixo dos 30%.

De acordo com a CGE, estas condições - de calor e tempo seco - também dificultam a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na Grande São Paulo. Nas próximas horas a previsão é que aumente a nebulosidade com a chegada da brisa marítima, porém, não há previsão de chuva para a capital paulista.

Para amanhã, a previsão é que o dia comece com sol entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 16ºC e máximas de 26ºC. Segundo o CGE, entre o final da tarde e o começo da noite a aproximação de uma frente fria muda o tempo, provocando aumento de nebulosidade, rajadas de vento e chuvas isoladas.

Na terça-feira, 27, a expectativa é de tempo nublado e chuvoso na capital. As mínimas oscilam em torno dos 13ºC, enquanto as máximas não devem superar os 18ºC.