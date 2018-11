São Paulo entra em estado de atenção devido à chuva A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção na manhã deste sábado por causa das chuvas. Por volta das 11h20 de hoje, a capital paulista registrava apenas um ponto de alagamento. A chuva que cai no município desde o início do dia deixa intransitável a Praça Ibrahim Nobre, na região da Avenida Pedro Álvares Cabral no sentido centro, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).