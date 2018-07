São Paulo entra em estado de atenção por chuva Regiões de São Paulo estão em estado de atenção em razão das chuvas que caem neste sábado. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que o centro, as zonas norte e oeste e a Marginal do Tietê entraram em estado de atenção às 16h55. As zonas leste, sudeste e sul e a Marginal do Pinheiros se enquadram nessa condição desde as 15h55.