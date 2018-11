São Paulo espera 330 mil turistas para Virada Cultural

De acordo com ele, o evento mudou o perfil do turista que vem para São Paulo. "Além de melhorar a taxa de ocupação hoteleira na cidade, melhorou também o tempo de permanência do turista", afirmou. "Em 2004 e 2005, o tempo de permanência do turista de negócio que vinha a São Paulo para uma feira no Anhembi era de 2 dias e meio. Hoje, por conta de todo esse envolvimento cultural, nós temos um tempo de permanência de três dias e meio", diz Carvalho. "E mais. A taxa de ocupação hoteleira nos fim de semana passa de 50%". Cerca de 330 mil turistas devem visitar a cidade durante a Virada Cultural, segundo estimativa da SPTuris.

Carvalho frisou que a infraestrutura da Virada neste ano será bem maior do que a do ano passado. "Serão mais de 2.000 pessoas trabalhando durante a Virada Cultural. Número de banheiros químicos vai aumentar para mais de 1.000. Serão dez bolsões de serviços sanitário, 200 brigadistas, 57 ambulâncias, 20 unidades de UTI móvel, 700 seguranças particulares, além do trabalho da CET, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana", afirmou.

Pelo menos 31 espaços serão montados especialmente para receber as atrações da Virada na região central, sendo 15 palcos, além de unidades do CEU e SESC. A distância entre os palcos será maior nesta edição para dar mais mobilidade e fluidez aos participantes. Cerca de 80 totens de sinalização serão colocados em locais estratégicos para que o público possa se localizar entre as atrações. A programação completa da Virada Cultural 2010 pode ser conferida na internet no site http://viradacultural.org/programacao