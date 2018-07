São Paulo espera rival mais agressivo e usa tática de descartar favoritismo

"Não temos uma certeza. Os resultados não costumam comprovar muita coisa. Há times que trocam de técnico, e psicologicamente funciona por três jogos, mas depois voltam à estaca zero", comenta Ricardo Gomes. "Para outros, a mudança é benéfica. Mas não sou favorável à troca de treinador, só que isso é uma questão da diretoria do Palmeiras."

Os são-paulinos temem que os jogadores palmeirenses queiram mostrar serviço ao novo comandante e deixarem a culpa dos fracassos recentes nos ombros de Muricy. "Não podemos levar essa situação do Palmeiras em conta. Num momento como esse, os profissionais de lá podem se superar e dar a volta por cima contra nós", afirma Jorge Wagner.

O lateral são-paulino lamentou a demissão de Muricy, técnico com quem trabalhou muito tempo no Inter e no próprio São Paulo. "Aprendi muito com ele, sempre tinha um papel importante (nas bolas paradas) nas equipes dele", lembra.

Contra o São Caetano, antigo time de Antônio Carlos, o São Paulo fez uma de suas melhores atuações no Paulista - venceu por 3 a 0. Um bom indício de como pode ser o clássico? "Ambas as equipes entram com cobrança. O Palmeiras não pode perder, pois a crise se aprofundará ainda mais", diz Jorge Wagner. Uma vitória deve pôr a equipe tricolor no G-4.