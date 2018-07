São Paulo está em estado de atenção por baixa umidade

O estado de atenção é dado quando a umidade do ar fica abaixo de 30%. A Organização Mundial da Saúde considera a umidade normal em 60%. Com umidade baixa a Defesa Civil orienta evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas. Também aconselha a umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, entre outros. Também convém consumir muita água. Outra orientação é dar preferência a locais protegidos do sol, em áreas arborizadas.

Na falta dessas medidas preventivas, idosos, crianças e pessoas com problemas cardíacos ou respiratórios correm mais risco de ter problemas. Entre os principais, a Defesa Civil destaca o ressecamento de mucosas do nariz e da garganta; nariz entupido ou com sangramento, espirros, tosse, dificuldade para respirar, rinite e crises de asma; aumento do risco de infecções respiratórias; piora das doenças respiratórias preexistentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema; ressecamento da pele; irritação dos olhos por ressecamento, com vermelhidão, ardência, sensação de areia, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas. Se os sintomas persistirem, a Defesa Civil orienta que se procure um médico.