São Paulo está em estado de atenção por causa da chuva

Em nota, a CPTM informou que na Linha 12-Safira os trens circulam por uma via no trecho afetado. O sistema PAESE foi acionado para atender os usuários, com ônibus gratuitos entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, sem paradas intermediárias.

Outra descarga elétrica atmosférica também provocou danos no sistema de sinalização dos trens da Linha 9-Esmeralda, na região do Grajaú, com trens circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

A circulação do metrô também chegou a ser afetada na Linha 2-Verde e na Linha 3-Vermelha, mas voltou à normalidade antes das 18h, segundo a assessoria de imprensa do Metrô de São Paulo.