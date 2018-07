São Paulo estende campanha de vacinação até amanhã A Secretaria de Saúde de São Paulo decidiu que irá estender até amanhã o prazo de vacinação contra paralisia infantil, que acontece hoje em todo o País. O plantão será feito no Instituto Pasteur, que ficará aberto das 8h às 20h, e colocará à disposição também doses de vacina para Tetravalente (contra difteria, tétano e coqueluche), Tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e a vacina contra hepatite, que estejam em atraso. "É mais uma opção para os pais e responsáveis não deixarem de imunizar seus filhos contra a pólio, uma doença que pode trazer seqüelas graves. O Pasteur fica numa região de fácil acesso, próximo ao metrô", afirma Neide Takaoka, diretora do instituto. O Instituto Pasteur fica na Avenida Paulista, 393, em Cerqueira César. Até às 12h de hoje, haviam sido vacinadas em todo Estado 577,5 mil crianças, segundo balanço da Secretaria de Saúde. A meta do governo é vacinar 2,9 milhões de crianças com menos de cinco anos de idade. Neste sábado, foram mobilizados 18,2 mil postos fixos e volantes em todo o Estado, funcionando das 8h às 17h. O balanço do desempenho total será anunciado ainda hoje. A segunda etapa ocorrerá em 9 de agosto.