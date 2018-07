São Paulo estuda criação de 3 garagens subterrâneas

O número de pavimentos e vagas em cada um deles já foi definido, assim como as ruas de entrada e saída dos veículos. Segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Rubens Chammas, o edital já está pronto e a licitação deve ocorrer em breve. A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2013.

No total, serão 1.390 vagas, 110 a menos que o divulgado no ano passado. De acordo com a Prefeitura, as garagens subterrâneas têm o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito. Com isso, vagas de Zona Azul em ruas do entorno podem deixar de existir. Isso porque o estacionamento nas garagens terá o preço cobrado por empresas privadas em cada local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no entorno dessas regiões existem hoje 1.167 vagas de Zona Azul.

A proposta é que, por meio de licitação, empresas privadas construam e administrem por 30 anos as garagens. O valor da diária não foi definido, mas dois estacionamentos municipais administrados por consórcios (Trianon e Hospital das Clínicas) cobram R$ 40 por dia ou R$ 12 a primeira hora. O valor foi reajustado em 133% no fim do ano passado, com autorização da Prefeitura.

As garagens subterrâneas terão vagas para veículos grandes, leves, motos e bicicletas. A maior será a do Mercado Municipal, que terá três pavimentos e 555 vagas. O acesso será apela Avenida Mercúrio e a saída dos carros, pela Rua da Cantareira. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.