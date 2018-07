São Paulo extingue bolsa em escolas de idioma

Essa é mais uma das políticas criadas na gestão anterior, de José Serra (PSDB), que é modificada pelo governo de Geraldo Alckmin, do mesmo partido. O atual secretário da Educação, Herman Voorwald, já anunciou que pretende mudar as políticas de bônus e salarial dos professores. Um novo modelo de progressão continuada também está em discussão.

A secretaria afirma que pretende expandir a estrutura de seus Centros de Ensino de Línguas (CELs), que hoje atendem 58 mil alunos em 98 municípios (leia mais abaixo). Em nota, a pasta afirma que a evasão em seus centros de línguas é menor do que nas escolas particulares - 13,8% contra 32,4%.

A gestão Alckmin também diz que os custos com o modelo próprio são menores: enquanto os contratos com cursos particulares custaram cerca de R$ 41 milhões, os CELs totalizaram R$ 810 mil. Segundo a pasta, os alunos que tinham bolsas não ficaram sem aulas - a carga horária do curso, de 80 horas, foi cumprida.

ESCOLAS ESTADUAIS TÊM CENTROS DE IDIOMAS EM SÃO PAULO

Alunos da rede estadual de São Paulo podem estudar inglês no contraturno desde o ano passado. Os estudantes recebem material grátis e têm três horas de aula por semana, em um curso de um ano.

Desde 1987, a Secretaria Estadual da Educação mantém o Centro de Ensino de Línguas. Instalados em escolas de ensino médio, os centros atendem a cerca de 58 mil alunos por semestre. Além de inglês, os estudantes podem aprender, em cursos de três anos, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês.

Segundo a professora de inglês Marta Unterleitner, que ensina na Escola Estadual Rui Bloem, em Mirandópolis, zona sul de São Paulo, o perfil dos alunos da rede pública mudou. “Antes, os estudantes questionavam a necessidade de aprender inglês. Hoje, dizem que não gostam da língua, mas sabem que precisam aprendê-la.”

Aluno do 3.º ano do ensino médio na Rui Bloem, André de Gennaro, de 17 anos, está aprendendo inglês. Seu objetivo é tirar notas boas no colégio, mas também se comunicar no idioma. “Um tio de minha namorada que mora nos EUA veio visitá-la e eu não consegui entrar na conversa.”